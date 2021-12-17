Трагедія в Австралії. П'ятеро дітей загинули, стрибаючи на батуті - у формі надувного замку. Все сталося через сильний вітер, який зірвав конструкцію - і підкинув на 10 метрів. І малі - один за одним - почали випадати з атракціону.

Що ж саме сталося: нещасний випадок чи все ж причина в людському чиннику? Поліція вже має попередню версію. Марина Біленька розкаже, яку.

Це був останній день перед літніми канікулами. Вчителі початкової школи Гіллкрест, що в місті Девонпорт на острові Тасманія, влаштували дітям свято на честь завершення навчального року. Встановили величезний надувний замок та підготували кулі для зорбінгу. Це такий екстремальний атракціон, коли людина бігає, плаває чи котиться з гірки у прозорій кулі.

Даррен Гайн, очільник поліції Тасманії:

Близько 40 п'яти- й шестикласників брали участь у святкуванні. Серед присутніх було й кілька дорослих. Саме вони надавали першу допомогу після інциденту.

У надувному замку стрибали дев'ятеро дітей, коли шкільним подвір'ям пронісся буревій і зірвав конструкцію з місця. Діти падали додолу з висоти близько 10 метрів.

Даррен Гайн, очільник поліції Тасманії:

Серйозних травм зазнали всі дев'ятеро дітлахів. На жаль, п'ятеро з них загинули. Це троє хлопчиків і дві дівчинки. Одній було 11 років. Решті - по 12. Троє школярів у тяжкому стані, їх ушпиталили. Ще одна дитина - лікується вдома.

Командир Тасманійської поліції Деббі Вільямс прибула на місце інциденту однією з перших. Каже - дивитися на те, що сталося, було неможливо. Правоохоронці розслідують причини трагедії. Та людської помилки поки що не вбачають. Мовляв, винна - погода.

Тім Буллард, секретар Департаменту освіти Тасманії:

Я особисто знаю, що початкова школа Гіллкрест - одна з найкращих у місті. Усі тамтешні працівники сумлінно працюють і намагаються зробити шкільний період цікавим для дітлахів.

Батьки учнів місцевим медіа розповідають: школа завжди влаштовувала такі свята для дітей. Не вперше замовили надувний замок. Все завжди миналося без інцидентів.

Аннетт Рокліфф, жителька Девонпорта:

Це буде найважчий період в історії нашого міста. Кожен із нас сумує.

Містяни несуть до шкільного подвір'я квіти й м'які іграшки. Запалюють свічки.

Моє серце крається. Я співчуваю кожному.

Прем'єр-міністр Австралії те, що сталося, назвав невимовною трагедією.

Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Австралії:

Від уряду, а також від свого імені та моєї дружини Дженні, я хочу висловити найглибші співчуття батькам і спільноті міста. Ця жахлива подія забрала п'ять дорогоцінних життів. Доля ще чотирьох вирішується просто зараз.

Це вже не перша така трагедія у світі. 2019 року в Китаї двоє дітей загинули та ще двадцять травмувалися, коли надувний замок підняло вітром над землею.

А до того у Великій Британії загинула дівчинка. Батут тріснув, і її відкинуло звідти на 15 метрів.