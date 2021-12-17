Тепле Різдво: як влаштувати собі незабутнє африканське свято? [ Редактировать ]
А наш наступний матеріал має відкрити для вас нові горизонти. Та нові країни. Республіка Кенія. Відносно новий туристичний напрямок для європейців, але українські оператори вже почали з ним працювати.
А наш Станіслав Кухарчук відвідав цю африканську країну і знає, чому її варто для себе відкрити. А ще розкаже, що потрібно, аби вирушити в подорож. Подивімось.
Екваторіальна Африка - з її узбережжями та саванами, немов створена для туризму.
За дванадцять днів подорожі Кенією ми змінили щонайменше сім готелів. Більшість із них розташована на узбережжі Індійського океану. Перше, що впадає в око - абсолютно чистий від забудов берег. Пляжі тут - у відкритому доступі для всіх. А от самі готельні комплекси закриті від сторонніх. Хоча не від місцевих злодюжок.
Станіслав Кухарчук, кореспондент:
Віддай, ну віддай - це ж наша паста! Ну ось бачите, що буває, коли не зачиняєш двері в готельний номер - туди залазять от такі гості.
Мавпи в Кенії скрізь. Місцеві навіть жартують, що вони - принада курортів. Майже двісті років країна була Британською колонією, тож переважно туристами тут були гості з західної Європи. Та віднедавна Кенія полюбилася і східним європейцям. Містер Васакі вже понад 20 років керує мережею готелів.
Містер Васакі, керуючий мережею готелів:
Не тільки в Момбасі, а в цілому в Кенії - 40 тисяч місць в готелях з різними характеристиками й за різними вподобаннями. Ми готові для всіх категорій туристів - національних, інтернаціональних - Україна, Британія, Росія, Польща.
Туризм - друге після сільського господарства, джерело наповнення кенійського бюджету. 75 відсотків відпочивальників - це африканці, решта - європейці. Тому ринок Кенії більше орієнтований на так званий пасивний туризм - відпочинок на узбережжі, розваги, класичне Сафарі. Та спеціально для іноземців уряд почав розвивати й інші напрямки.
Грейс Майна, працівник управління з туризму уряду Кенії:
Ви можете також побачити чим живуть кенійці, чим займаються. Ви також можете відчути пригоди. Ми пропонуємо вилазки в гори, джампінг і водний ріфтінг. Кенія це не тільки пасивний туризм.
Потрапити ж до Кенії відносно просто. Візу можна отримати онлайн. Єдине, Кенія і досі не приймає ковід-сертифікати міжнародного зразка і перед вильотом потрібно робити ПЛР-тест. Але згодом це може змінитися:
Андрій Праведник, надзвичайний і повноважний посол України в Кенії:
Наша установа ініціювала перед Кенійським урядом щодо взаємного визнання ковід-сертифікатів. На сьогодні наша пропозиція щодо домовленостей перебуває на розгляді Кенійської сторони.
В посольстві впевнені, що вже з нового року, аби потрапити в Кенію - навіть ПЛР-тест буде не потрібен.
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