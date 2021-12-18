В Оболонском районе столицы легковой автомобиль врезался в 15 припаркованных транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Массовая авария произошла на улице Вышгородской, которая находится возле ЖК "Парковый городок". Легковое авто Toyota Camry врезалось в более десяти припаркованных у дороги авто и загорелось. Водитель-виновник дорожно-транспортного происшествия скрылся.

Отмечается, что на место происшествия прибыли правоохранители, медики и пожарные. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Кроме того, в населенном пункте Ямполь, который находится в Львовском районе произошло страшное ДТП, в результате которого есть погибшие. вследствие страшной аварии погибли пассажир и водитель автомобиля ВАЗ, правоохранители начали уголовное производство.

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