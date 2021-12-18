В субботу, 18 декабря, на севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает ANSA.

Эпицентр землетрясение находился в городке Бонате Сотто, расположенном близ города Бергамо - толчки ощущались по всей провинции Ломбардия. Глубина землетрясения была установлена на уровне 26 км.



Многие жители Милана, испугавшись толчков, выбежали на улицу. Следом за первым было зафиксировано второе землетрясение, однако оно было не таким сильным. На этот раз эпицентр был в Осио-Сотто на глубине 24,9 км.

По предварительным данным, толчки в Милане не причинили особого ущерба зданиям, данных о разрушениях в других населенных пунктах тоже пока нет. Информация о погибших или пострадавших также пока не поступала.

Ранее мы писали, что в Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. , Эпицентр подземных толчков находился в Крюковском районе, на север от поселка городского типа Холмы на глубине 10 километров.

Кроме того, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла. источник землетрясения находился на территории города Виноградов на глубине 7 км, в Центре, последние землетрясения в этом регионе фиксировали 23 января и 25 июля.

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