Діти вражені. Кажуть, так багато Миколаїв одразу ще не бачили

У тому, що дива можливі і їх ніколи не буває забагато переконалися на Закарпатті. У різних куточках області бачили цілий "загін" Святих Миколаїв.

Близько півтори сотні чарівників дарували дітям цукерки - і віру в казку. Реакцію малечі - бачила наша Мар'яна Мартин.

Уже майже пів години учні Вільхівської школи на подвір'ї з нетерпінням чекають гостей. А вони сьогодні тут особливі:

Миколай, Миколай, Миколай

І Миколай прийшов! Та не один, а 142. Почастували малечу солоденьким, взяли дітей за руки - і пустились у хоровод.

Цього року у Вільхівку Миколаї з Ужгорода приїхали вперше. Кажуть, зустрічали їх по-особливому.

Михайло Штефаньо, помічник святого Миколая:

Розпочинаємо такий різдвяний час досить позитивно. Знаєте всі мега раді. Діти, маючи великі машинки в руках - викидують і беруть цю мандаринку від 20 миколайчиків. Да, це ці емоції хороші, які випромінюють діти й миколайчики.

Парад святих Миколаїв - уже традиційний захід. Цього року його влаштовують у 27 раз. Зазвичай чудотворці ходили вулицями Ужгорода, а нині відвідають більш як 10 населених пунктів.

Федір Шандор, помічник святого Миколая:

Був перший раз. Ужгород уже звик, а інші хай побачать це чудове Закарпатське дійство.

З піснею йдуть Миколаї вулицями села Заріччя.

Дорогою вітають перехожих з передноворічними святами, частують цукерками.

А школярі Нижнього Болотного зустрічають чудотворців піснею.

...тому святий Миколай на всякий час помагай Миколай...

Діти вражені. Кажуть, так багато Миколаїв одразу ще не бачили.

Ми чекали дуже на миколайчиків. Нам цікаво було, як вони виглядатимуть цього року. Подобалися, дуже сподобалися, вони дуже красиві.

Дітвора вірить у дива, що несе Святий Миколай. А чарівники сідають в автобус, щоб здійснити мрії малечі в інших містах та селах Закарпаття.