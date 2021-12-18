Мы часто прибегаем к игре "Камень Ножницы Бумага", чтобы принять спорное решение: что приготовить обед или кто моет посуду. Подобно подбрасыванию монеты, победа в этой игре кажется справедливой ведь уравнивает шансы на успех.

Однако есть простой трюк, который позволит вам выигрывать каждый раз в "Камне Ножницах Бумаге" – все дело в том, чтобы думать наперед. Эта стратегия основана на "теории игр" и представляет собой сочетание психологии и математики.

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Доктор Ханна Фрай рассказала из YouTube-канала, как одерживать победу каждый раз.

"Если вы проиграли в том случае, когда ваш противник выиграл "Камнем", то вы проиграли на "Ножницах". Велика вероятность, что он снова будет пытаться сыграть "Камнем". Здесь следует сразу переключиться на "Бумагу". Вам следует пойти по треугольнику наоборот", - объясняет Ханна Фрай.

По сути, если вы играли в "Ножницы", а противник выбрасывает "Камень", вы должны сыграть тем, что не подошло прошлый раз, а именно "Бумагой".

"Если вы выиграли, противник будет ожидать, что вы снова сыграете тем же самым ходом. Загвоздка в том, что нужно резко менять стратегию и выбрать то, что противник не ожидает", - объясняет Ханна Фрай.

Давайте представим, что вы только что играли в "Камень" и выиграли. Противник, проигравший "Ножницами" будет думать, что вы снова выберете "Камень", ведь это сработало прошлый раз. Здесь важно в следующий ход выбросить именно "Бумагу", так как в следующий ход противник с большой долей вероятности выберет "Камень".

"Люди чаще выбирают последовательность "Камень -> Ножницы -> Бумага". Но ваша тактика заключается в игре наоборот: "Бумага -> Ножницы -> Камень", - объясняет Ханна Фрай.

Здесь следует быть хитрым и думать наперед. Как только вы примените этот хитрый навык на практике, вы обязательно будете побеждать каждый раз – все дело в том, чтобы думать наперед.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Японии создали робота, обыгрывающего человека в "Камень Ножницы Бумага" в 100% случаев.