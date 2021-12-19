Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, які перемоги та провали здобули депутати у 2021 році, та що чекає українців у 2022 році.

Також він відповів на питання, чому в Україні немає законодавчого органу, а вже кілька тижнів усіх лякають повномасштабною війною на кордонах.

"Я попросив всіх голів фракцій і груп, щоб вони чітко знали де народні депутати знаходяться та щоб у разі необхідності, орієнтовно 48 годин, вони були у парламенті", - каже Стефанчук.

За словами Стефанчука, ще два роки тому він пропонував дистанційну систему голосування, але вона не була сприйнята.

"Я нещодавно повернувся з Польщі і мені образливо було, що та ідея, з якою я звернувся до народних депутатів ще два роки тому, була несприйнята, а сьогодні всі парламенти Європи мають міксовану систему голосування. У разі небезпеки, чи коронавірусної хвороби, чи агресії з боку Росії, мати не втрачений парламент. Ми продовжуємо зараз роботу над цим законопроєкт, і думаю він буде внесений після Нового року. Аби ми мали запобіжник і не втратили керовність в державі", - додав Стефанчук.

Також голова ВР перерахував перемоги парламенту за 2021 рік.

"Безперечно є перемоги, і про них треба говорити. Це і своєчасний бюджет, прийняття закону про локалізацію який підтримує українського виробника - ред.), це індустріальні парки, "Дія" сіті, диджиталізація, підтримка ковідних хворих, закупівля кисню та багато іншого. Але було те, що нам не вдалося вирішити. Не завершили питання з децентралізацією, почнемо наступний рік. На жаль не вдалося прийняти законопроєкт другого етапу пенсійної реформи. Питання, які вніс президент України - це питання множинного громадянства та економічний паспорт українця. Справді, дуже багато зроблено. І треба розуміти, в яких умовах ми працюємо. В умовах падіння світової економіки, яка спричинена коронакризою. Але хочу, щоб пріоритетом була ефективність діяльності парламенту",- каже Стефанчук.

За словами Стефанчука, є дуже багато законопроєктів, де "226 голосів монобільшості можна побачити на табло, але є законопроєкти, де можна побачити 217 голосів".

"Головне закони приймаються, які важливі для країни. Але питання в тому, чому деякі народні депутати, які брали на себе обіцянку в програмі не голосують, це питання до них. Але кожен з нас, коли йшов до влади, підписував меморандум і там чітко вказано, якщо ми не голосуємо, складаємо мандат. Це було б чесно зробити", - каже Стефанчук.

Стефанчук відповів і на чутки дострокових парламентських виборів.

"Продовж 2,5 років в парламенті, кожного місяця чую загострення на предмет виборів. Всі підстави для розпуску парламенту чітко передбачені в Конституції України, але всі підстави є лише підставами для президента. Але рішення має приймати президент України. На скільки я знаю, він не налаштований розпускати парламент. Ми повинні розуміти ті загрози, які стоять на кордоні з Україною, а те, що робиться в середині. Ми повинні не втратити керованість країною - це пріоритет",- сказав Стефанчук.

За словами Стефанчука, в парламенту не вистачило часу проголосувати за скандальний закон про столицю, тому вони перенесли його на наступний рік.