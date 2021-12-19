Він отримав іменний меч із рук принцеси. І став найкращим студентом Британської королівської академії сухопутних військ. Український хлопець зі Львова - Павло Лейсі.

Чим він заслужив таке визнання? Як потрапив у Британію? І скільки коштує навчатися в одному з найпрестижніших військових ВИШів світу? Наші кореспонденти спілувалися із Павлом і в Британії, і в Києві, і у Львові. Тож далі - наш ексклюзив.

Королівська військова академія Сандгерст. Через неї проходить кожен офіцер британських сухопутних військ. Серед випускників - легендарний Вінстон Черчилль, і принци - Вільям та Гаррі. Вони, як і ці кадети, шикували крок на випускних парадах. Слідами принців марширують і... три українці.

Наші хлопці є на всіх трьох курсах. Та саме для останнього цей парад надважливий. Бо студенти прощаються з академією. Серед випускників - і він. Львів'янин Павло Лейсі. Один із 35-ти іноземних студентів, які представляють 26 країн світу. Та саме наш Павло отримує звання найкращого кадета.

-Міжнародним мечем нагороджується закордонний кадет, якого вважають найкращим на потоці. Це - офіцер-кадет Павло Лейсі з України!

-Офіцер Лейсі надзвичайно пишається тим, що його країна вибрала саме його тренуватися у королівській академії в Сандгерсті. Він розмовляє кількома мовами. Українською, англійською, російською та польською, захоплюється грецькою боротьбою. А ще - регбі та мотоспортом.

Нагородного меча Павло отримує із рук Її Високості принцеси Анни - дочки королеви.

Недарма цю подію названо "Парадом суверена". Бо випускників вітають або безпосередньо монарх, або члени королівської родини. Цю традицію майже 2 століття тому започаткував Георг Шостий.

Анна, принцеса Великої Британії:

Я би хотіла звернутися до 35-ти кадетів з інших країн. Закінчити цей курс - уже досягнення. А більшість із вас це зробила мовою, яка для вас є другою чи навіть третьою після рідної. Тренування тут, у Сандгерсті, представляє все найкраще, що є в нашій нації і нашій армії.

Додому Павло їде не лише з мечем, але ще й медаллю Сандгерста. Цю нагороду йому вручив начальник Генштабу Британської армії.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Це серйозне досягнення персональне для людини - для молодого українського офіцера, але це також велике досягнення для всієї України і Збройних Сил.

А це вже Київ. На табло - літак із британського Лутона прибув до України. Зона прильоту. Павла зустрічає мама і... наша знімальна група. Хлопець не був вдома майже рік. За плечима в Павла - знаменита шабля, подарована англійською принцесою.

Павло Лейсі, найкращий іноземний кадет 2021 року Королівської академії сухопутних військ Сандгерст:

Кожен офіцер, який стає офіцером, він повинен мати шаблю, різні роди військ мають різні види шабель. Ця шабля - вона стандартна піхотна. В комплекті йдуть рукавички, щоби не пошкрябати метал.

Павло гордо демонструє свій трофей. Цього меча виготовили спеціально для нього - на лезі іменне гравіювання.

Щоправда, сам Павло офіцером ще не став. На відміну від британських одногрупників, які отримали звання опівночі після параду Суверена. Та хлопець - уже знаменитість:

Києвом мандри Лейсі не закінчуються - він прямує додому. У Львів.

Тут він продовжить навчання на третьому курсі рідної львівської сухопутки. І спочивати на лаврах Павлові точно не вийде. Бо тепер він має усе докладно розповісти - і курсантам, і викладачам - чого навчився у Королівстві?

Павло Лейсі, найкращий іноземний кадет 2021 року Королівської академії сухопутних військ Сандгерст:

Ті знання, які я отримав у Великій Британії та Національній академії сухопутних військ, врятують ще не одне життя моїх майбутніх солдатів та людей, які будуть у моєму підпорядкуванні.

Павлові справді є чим поділитися. Особливо багато вражень від польових виїздів. Лише подивіться, яким було останнє випробування кадетів.

Кадетів Сандгерста перекинули до Німеччини - на американську військову базу. Там вони відпрацювали сценарій штурму будівель. Павлу доручили командування ротою. В результаті - він отримав найвищий бал.

На витривалість майбутніх офіцерів перевіряли не раз. У Вельсі кадети пройшли 75 кілометрів горами. Із 25-кілограмовим рюкзаком на плечах. А на півночі Англії радіаційну, хімічну та біологічну загрози відпрацьовували цілодобово!

Павло Лейсі, найкращий іноземний кадет 2021 року Королівської академії сухопутних військ Сандгерст:

Ми не спали 4 дні, копали траншеї, там також була загроза РХБЗ, тобто ми копали ще й в противогазах, ще й в придачу до цього був дуже великий дощ йшов. Мої друзі із теплих країн, котрі приїхали, вони не дуже до цього привикли. Я пам'ятаю, віддавав свій теплі речі до них, казав, бери, це тобі краще потрібно ніж мені зараз.

Павло - шостий курсант львівської академії, який потрапив на навчання до Великої Британії. І він пройшов дуже суворий відбір. Бо за це місце змагалися студенти з багатьох військових ВИШів.

Артем Дзюба, начальник факультету ракетних військ та артилерії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного:

Ті, які мають високі показники із предметів навчання, добре навчаються, ті які мають високий рівень фізичної підготовки, які дуже добре знають мову, вони мають право участвувати в ось такому конкурсі.

До речі, про мову. За англійську Павло переживав найменше. Бо нею говорить із дитинства.

Павло Лейсі, найкращий іноземний кадет 2021 року Королівської академії сухопутних військ Сандгерст:

Мені пощастило, тому що мати українка, батько у мене американець. Тому в сім'ї ми переважно розмовляємо англійською мовою.

Від батька - і неукраїнське прізвище. Та от українські знання йому таки пригодилися у Сандгерсті. І навіть дали перевагу.

Павло Лейсі, найкращий іноземний кадет 2021 року Королівської академії сухопутних військ Сандгерст:

Факультет ракетних військ та артилерії, він навчає як правильно використовувати карти, щоб ти був майстром своєї справи, тобто на полі я був, так би мовити, кращим з карт.

Воно й не дивно, адже навчання у Львівській академії намагаються максимально наблизити до західного взірця. Програма - на стандартах НАТО.

Антон Миронович, пресофіцер Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного:

Постійно в академії до проведення занять, до організації навчального процесу, розроблення навчальних програм залучаються фахівці з різних країн. Є радники з Канади, Німеччини, Данії.

А на освіту львівських кадетів за кордоном ані академія, ані студенти не витрачають ні копійки. За все платить британська сторона. І це геть недешево. Утримання одного кадета в рік коштує близько 100 тисяч фунтів стерлінгів - це понад три з половиною мільйони гривень.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Велика Британія це дійсно наш дуже близький партнер і друг, який взяв на себе це зобов'язання допомогти нам навчатися, ви знаєте, що останнім часом були підписані важливі контракти на придбання військової техніки і озброєння. Але ця вся військова техніка, озброєння - це залізо, якщо немає за спиною цього всього реальних людей, які вміють цим всім оперувати.

І останні три роки українські кадети доводять, що гідні цього шансу. Торік найкращим іноземним студентом Сандгерста став Антон Совенко з одеської академії.

А у 2019-му "Міжнародного меча" отримав Артем Бараненко зі Львова.

Світлана Чернецька, кореспондентка: