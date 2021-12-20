Подарувати казку та віру в диво. З такою місією у Запоріжжя завітали кілька десятків помічників Святого Миколая. Напередодні новорічних свят вже за традицією чарівники навідуються у гості до дітей з інвалідністю. Які подарунки підготували цього разу та чи сподобалась така акція малечі, - розкажуть наші кореспонденти.

Сімдесят помічників Святого Миколая зібралися у середмісті Запоріжжя. Нині у них особлива місія - подарувати святковий настрій і гостинці тим дітям, які не можуть відвідати новорічні локації. Для цього з собою чарівники взяли не тільки солодощі.

Денис Кучерявий, помічник Святого Миколая:

З настроєм гарним, тому що ми любимо радувати дітей та дарувати гарний настрій. Для мене це щось незвичне, бо в кожного з нас є мрії й надії якісь, я от вірю в щось святе, таке новорічне.

Максим Волошин, помічник Святого Миколая:

Це дуже важливо, тому що діти, вони мріють, вони бажають чогось, а ті діти, які не можуть чогось получити, вони становятся грустними.

На добрих чарівників вже чекають сім святково прикрашених автобусів. Але перш ніж вирушити в дорогу - танці! - для позитивного настрою.

Далі традиційне фото на згадку. І ось помічники Святого Миколая вирушають - кожен у свій район. Завітали гості й до семирічного Павлика. Хлопчик каже, весь рік поводився чемно, а для зустрічі із чарівниками підготував вірш.

Павло Пазухін, житель Запоріжжя:

Падав сніг на полі, дід сліпив собі пиріг, поки смажив поки пік, а пиріг водою стік. Дід не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг.

Павлик вже третій рік прикутий до ліжка. І тому відвідати новорічну ялинку не може. Але, як і всі діти, хлопчик чекає свят.

Юлія Пазухіна, мати Павла:

Конечно, каждый ребенок и взрослый любит праздники. Для нас это очень приятно и хорошо, потому что мы сейчас лежим, никуда не ходим, ничего не видим. Как бы общения у нас сейчас никакого нет, только я бабушка, дедушка и телевизор.

Вітати малечу вдома - у Запоріжжі вже стало традицію. П'ятнадцять років поспіль помічники Святого Миколая роблять усе можливе, щоб діти посміхалися і вірили в казку.