Фото: Drakeo the Ruler / instagram.com/drakeotheruler

Американского рэпера Drakeo the Ruler убили ударом ножом в шею на музыкальном фестивале "Once Upon a Time" в Лос-Анджелесе, организатором которого стал Snoop Dogg. Об этом сообщает TMZ.

Drakeo был одним из десятков заявленных исполнителей на грандиозном субботнем мероприятии, за кулисами которого произошла драка. Во время потасовки 28-летний рэпер получил ножевое ранение.

Артиста доставили в больницу, где он скончался. Полицейские проводят расследование и попытаются опросить всех артистов и очевидцев, которые были рядом, когда началась драка.

После ножевого ранения Drakeo организаторы концерта закрыли фестиваль, поэтому такие хедлайнеры, как Snoop Dogg, 50 Cent и Ice Cube, даже не вышли на сцену.

Отметим, дебютный альбом Drakeo "The Truth Hurts" вышел в 2021 году. До этого он выпустил 10 микстейпов.

Рэпер находился за решеткой из-за обвинений в убийстве, но позже его отпустили на свободу.

Ранее сообщали, что в октябре скончался южноафриканский рэпер Джабулани Тсамбо.

