В США убили известного рэпера прямо на музыкальном фестивале [ Редактировать ]
Американского рэпера Drakeo the Ruler убили ударом ножом в шею на музыкальном фестивале "Once Upon a Time" в Лос-Анджелесе, организатором которого стал Snoop Dogg. Об этом сообщает TMZ.
Drakeo был одним из десятков заявленных исполнителей на грандиозном субботнем мероприятии, за кулисами которого произошла драка. Во время потасовки 28-летний рэпер получил ножевое ранение.
Артиста доставили в больницу, где он скончался. Полицейские проводят расследование и попытаются опросить всех артистов и очевидцев, которые были рядом, когда началась драка.
После ножевого ранения Drakeo организаторы концерта закрыли фестиваль, поэтому такие хедлайнеры, как Snoop Dogg, 50 Cent и Ice Cube, даже не вышли на сцену.
Отметим, дебютный альбом Drakeo "The Truth Hurts" вышел в 2021 году. До этого он выпустил 10 микстейпов.
Рэпер находился за решеткой из-за обвинений в убийстве, но позже его отпустили на свободу.
Ранее сообщали, что в октябре скончался южноафриканский рэпер Джабулани Тсамбо.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Розсекречено матеріали справи щодо вбивства Джона Кеннеді. Це записки й слідчі звіти, а також документи ЦРУ, ФБР, Держдепу й Пентагону.
Управління архівів та документації Сполучених Штатів опублікувало майже півтори тисячі сторінок закритих раніше документів. Це записки й слідчі звіти, а також документи ЦРУ, ФБР, Держдепу й Пентагону.
На гачок не натискав. Голлівудський актор Алек Болдвін дав перше інтерв'ю після трагедії на знімальному майданчику стрічки "Іржа", де загинула українська операторка Галина Гатчинс.
Інцидент стався у містечку Оксфорд, неподалік Детройта. За даними правоохоронців, хлопець за 5 хвилин встиг випустити близько 20-ти куль з напівавтоматичного пістолета
Чемпион мира по легкой атлетике Эммит Кинг погиб в перестрелке в США. Свидетели рассказали, что мужчины громко ссорились, а потом оба схватились за пистолеты