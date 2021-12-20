Україна підпише з Литвою угоду про летальну зброю [ Редактировать ]
Летальну зброю Україні готова передати Литва. Таке заявив міністр національної оборони країни - Арвідас Анушаускас. За його словами, Україні потрібна всіляка підтримка, й Литва готова до цього, зокрема - передати летальну зброю. Яку саме, міністр не уточнив. Мовляв, угода багатостороння, до неї залучили кілька держав, а також виробника і постачальника зброї.
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Таке заявив міністр національної оборони країни - Арвідас Анушаускас. За його словами, Україні потрібна всіляка підтримка, й Литва готова до цього, зокрема - передати летальну зброю.
Литва должна всячески поддерживать страну
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