Кількість загиблих внаслідок нищівного тайфуну на Філіппінах зросла до 208. Ще 52 людини зникли безвісти. Майже дві з половиною сотні - поранені. Тайфун "Раї" налетів на Філіппіни минулого тижня. Подекуди швидкість вітру сягала трьохсот кілометрів на годину. Стихія зривала дахи будівель, викорчовувала дерева. Зруйнувала житлові будинки та лінії електропередач. Понад триста тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Люди нарікають, що їх кинули напризволяще.

Феррі Асунсьйон, місцевий житель:

Стихія зачепила всю нашу провінцію Сурігао, а також сусідній острів. Нікому не вдалося цього уникнути. Зараз нам, як ніколи, потрібна допомога, хоча б якась. Потрібно, щоб влада підтримала нас у цій ситуації.

Леві Лісондра, місцева жителька: