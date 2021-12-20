208 людей загинули внаслідок нищівного тайфуну на Філіппінах [ Редактировать ]
Кількість загиблих внаслідок нищівного тайфуну на Філіппінах зросла до 208. Ще 52 людини зникли безвісти. Майже дві з половиною сотні - поранені. Тайфун "Раї" налетів на Філіппіни минулого тижня. Подекуди швидкість вітру сягала трьохсот кілометрів на годину. Стихія зривала дахи будівель, викорчовувала дерева. Зруйнувала житлові будинки та лінії електропередач. Понад триста тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Люди нарікають, що їх кинули напризволяще.
Феррі Асунсьйон, місцевий житель:
Стихія зачепила всю нашу провінцію Сурігао, а також сусідній острів. Нікому не вдалося цього уникнути. Зараз нам, як ніколи, потрібна допомога, хоча б якась. Потрібно, щоб влада підтримала нас у цій ситуації.
Леві Лісондра, місцева жителька:
Ми сплачуємо великі податки, тепер черга уряду нас підтримати. Де вони? Вони мусили прислати сюди хоча б одну цистерну з питною водою. Ніхто не з'явився. Але нічого - наступного разу під час виборів, коли всі ці політики та кандидати приїдуть сюди, вони почують про себе багато неприємного.
по теме
Майже дві з половиною сотні - поранені. Супертайфун "Раї" налетів на Філіппіни минулого тижня. Подекуди швидкість вітру сягала трьохсот кілометрів на годину.
Кількість загиблих збільшується, як і число зниклих безвісти. А людей, які втратили дах над головою - складно порахувати, бо з мапи зникли цілі міста.
На дорогах погіршилася видимість - через це вже сталося кілька ДТП. А ураганний вітер, швидкістю понад 160 кілометрів на годину, з корінням виривав дерева.
Приніс по собі рясні зливи та буревії. Швидкість поривів вітру сягає 165 кілометрів на годину. З прибережних районів уже виїхали 45 тисяч місцевих жителів.
Торнадо вирували у восьми штатах. В Іллінойсі - рознесли склад компанії "Амазон". Шестеро її робітників загинуло. У Міссурі смерчі налетіли на будинок для літніх людей.