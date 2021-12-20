Володимир Зеленський зустрінеться з президентами Польщі та Литви [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви - Г'ітанасом Науседою. Перемови розпочнуться по обіді у резиденції Синьогора на Прикарпатті. Сторони обговорять підтримку України в умовах тиску та провокацій Росії. Нагадаю, на Івано-Франківщині найближчими днями проведуть низку міжнародних заходів. Туди, зокрема прибудуть посли, які перебувають із дипмісією в Україні.
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Україні потрібна всіляка підтримка, й Литва готова до цього, зокрема - передати летальну зброю. Яку саме, міністр не уточнив. Мовляв, угода багатостороння, до неї залучили кілька держав.
Таке заявив міністр національної оборони країни - Арвідас Анушаускас. За його словами, Україні потрібна всіляка підтримка, й Литва готова до цього, зокрема - передати летальну зброю.