В компании Moderna заявили о создании вакцины против штамма коронавирусной инфекции "Омикрон" в связи с чем акции "взлетели" на 12%. Об этом сообщает Axios.

Таким образом, эксперты остались в неведении относительно того, останутся ли действующие вакцины столь же эффективными.

Нам нужно дождаться результатов исследований, чтобы узнать, насколько опасен новый штамм", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел, отметив при этом, что в данный момент фармацевтическая компания работает над многовалентной вакциной, которая будет защищать от "Омикрона".

Читайте также, главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут намного эффективнее в противостоянии штамму "Омикрон".

Кроме того, компании BioNTech и Pfizer заявили, что уже начали разработку новой вакцины от COVID-19, направленной на борьбу со штаммом коронавируса "Омикрон". Вакцина может быть сделана менее, чем за 100 дней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.