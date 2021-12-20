Проте жоден "Омікрон" не здатен зупинити мітингарів у тих самих європейських країнах. У Німеччині, Франції, Італії, Іспанії ...всюди протести. Десь - проти примусової вакцинації, а десь - проти зачинених магазинів та карантину. І не всюди акції мирні.

Де вони закінчилися сутичками з поліцією? Розкаже Олена Абрамович, вона знає більше про мапу протестів.

З музикою, перфомансами, веселощами, а подекуди й із сутичками з поліцією. Такими були коронавірусні протести в Європі цими вихідними. Демонстранти в Італії влаштували світлове шоу з ліхтариків. У Данії дехто вбрався на мітинг як на маскарад. Усі вийшли на вулиці з однаковою вимогою - скасувати коронавірусні обмеження.

Міко Херц, соціальний працівник, житель Копенгагена:

Наша демонстрація в Данії - за права дітей. Це не має бути вибором, робити щеплення чи ні, коли ти ще навіть не достатньо дорослий, щоб вибирати, займатися сексом чи ні.

Влада Данії ухвалила рішення про вакцинацію дітей віком від 5 років наприкінці листопада. Одразу після того, як зелене світло для щеплень дітей дала Європейська медична організація. Так само зробила й низка інших урядів. Наразі в ЄС не зобовʼязують імунізувати школярів, а лише рекомендують. Проте активісти переконані - це лише поки що.

Софі Сулас, колишня співробітниця медзакладу, звільнена через відсутність вакцинації:

Так трапилося в мене в лікарні. Спочатку ніби був вибір - вакцинуватися чи ні. А потім усе швидко змінилось - не маєш ковід-сертифіката, не можеш навіть зайти всередину. Усе, робота закінчилась, ти не можеш більше працювати.

Еммануель Сульпіс, медпрацівниця:

Це експериментальні вакцини - я відмовляюсь щеплювати ними своїх дітей. Діти ще не можуть за себе постояти. Тому ми маємо їх захистити.

Долучилися до протестів і чимало тих, хто вже імунізувався.

Жоан, учасник протесту в Барселоні:

Я не проти вакцин і не заперечую їхньої ефективності. Проте я проти обмежень нашої свободи, які не припиняються від початку пандемії уже два роки. Мета просто не виправдовує засобів.

Сандра, учасниця протесту в Брюсселі:

Кращим рішенням було б просто носити маски, мити руки, дотримуватися дистанції, а не запроваджувати обовʼязкову вакцинацію. Ми знаємо, що це все одно не захищає на 100 відсотків.

У Брюсселі, Франкфурті та Лондоні протести закінчилися сутичками з поліцією.

Десятки затриманих і пошкоджене майно правоохоронців. Проте цього разу минулося без масштабних підпалів і вандалізму.

Олена Абрамович, кореспондентка: