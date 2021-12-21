Від початку доби ворог поранив одного українського бійця на сході [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено сьогодні на сході країни. Боєць у стані середньої тяжкості - повідомили у штабі. Поранення зазнав під час ворожої атаки на Широкине - на Азовському узбережжі. Там противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Загалом, минулої доби було чотири обстріли. Незаконні збройні формування гатили з важких мінометів поблизу Невельського. Двоє військових напередодні підірвалися на невідомому пристрої. Нині армійці в лікарні.
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