Президенти Люблінського трикутника готові разом протистояти газовій монополії Росії [ Редактировать ]
Про готовність разом протистояти монополії Росії на газовому ринку заявили президенти Польщі, Литви й України. З відповідною заявою вони виступили під час саміту Люблінського трикутника. Під час зустрічі на Івано-Франківщині очільники наголосили на необхідності зміцнення європейської енергетичної безпеки - особливо на тлі сертифікації російсько-німецького газогону "Північний потік-2". Насамкінець Зеленський, Науседа та Дуда закликали світових лідерів посилити санкції проти Москви, а саму РФ - відвести свої війська від українських кордонів.
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