Когда первый туристический экипаж отправится в космос: названа официальная дата [ Редактировать ]
В 2022 году состоится запуск космического корабля Crew Dragon от SpaceX с первым туристическим экипажем компании Axiom Space в рамках миссии Axiom-1 на Международную космическую станцию. Об этом сообщается на сайте NASA.
Точная дата - 28 февраля 2022 года.
NASA и его международные партнеры одобрили состав экипажа Axiom Mission 1. Среди них:
- астронавт Майкл Лопес-Алегриа,
- американский предприниматель по недвижимости и технологиям Ларри Коннор,
- канадский инвестор Марк пати,
- бывший израильский пилот-истребитель и бизнесмен Эйтан Стиббе.
NASA заключило соглашение с американской частной космической компанией Axiom Space по осуществлению первого частного коммерческого путешествия на Международную космическую станцию.
Продлится миссия 8 дней не считая отправления и возвращения.
Читайте также, космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС). В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA: Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот), Кайла Беррон, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.
Кроме того, грузовой космический корабль Cargo Dragon компании Илона Маска SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Стыковка с модулем Harmony состоялась в 17:30 по киевскому времени.
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