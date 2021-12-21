Через поширення "Омікрону" - низка європейських країн знову закривається на локдаун. Скільки гостей можуть запросити до себе на Різдво та Новий рік жителі Нідерландів? До котрої тепер працюють ресторани в Данії? Та чи дозволять німцям відзначати свята в родинному колі? Розкаже Тетяна Логунова.

Довгі черги до магазинів одягу, взуття, техніки та косметичних товарів. Жителі Нідерландів буквально штурмували торговельні центри та бутики в пошуках подарунків. На закупи люди побігли після того, як прем'єр Марк Рютте несподівано заявив - країна знову закривається на локдаун. Через новий штам коронавірусу "Омікрон".

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Скажу коротко: Нідерланди знову закриваються. Ми не можемо уникнути локдауну через п'яту хвилю пандемії, що насувається на нас. "Омікрон" поширюється навіть швидше, ніж ми думали. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти найгіршому сценарію.

До 14 січня в Нідерландах не працюватимуть спортзали, перукарні, ресторани, кафе, музеї та всі магазини, окрім продуктових. Є обмеження й щодо святкування Різдва та Нового Року. Жителів країни просять не запрошувати додому більше ніж чотирьох гостей.

Дакс, житель Нідерландів:

Я здивований, що черговий локдаун запровадили так швидко. Адже здавалося, що ситуація під контролем. Ми дотримувалися правил, вакцинувалися, а все знову пішло в неправильному напрямку.

Даан, житель Нідерландів:

Я вважаю це рішення правильним. Ми часто кажемо, що уряд втручається надто пізно. На новий штам Ковіду уряд відреагував швидко й жорстко, тож гадаю, ми впораємося із цією хвилею.

Зупинити "Омікрон" намагається і влада Данії. Там на місяць відправили в локдаун кіно, театри, музеї, зоопарки та інші заклади дозвілля. І обмежили роботу кафе та ресторанів - приймати гостей вони можуть лише до 11 вечора.

Патрік, житель Данії:

Я сподівався, що на початку наступного року вся ця історія з коронавірусом закінчиться. А зараз бачу, як низка країн, серед яких і Данія, знову починають запроваджувати обмеження. Це дуже пригнічує.

До нового локдауну морально готуються й німці. Обмеження будуть - у цьому не сумнівається майже ніхто. Питання в іншому - що закриють і коли.

У вівторок канцлер Олаф Шольц проведе термінову нараду з прем'єрами всіх німецьких земель. За чутками з владних кабінетів, урядовці готуються запровадити частковий локдаун. Він почне діяти одразу після різдвяних свят.