Одразу вісім машин зіштовхнулися на трасі Рівне-Луцьк. Масштабна ДТП сталася через ожеледицю, кажуть водії. За попередньою інформацією, шофер вантажівки не зміг зупинитися на слизькій дорозі та врізався в легковик, що їхав попереду. А згодом машини почали наздоганяти одна одну та таранити мов доміно. Щонайменше три транспортні засоби опинилися на узбіччі. Двом людям знадобилася допомога медиків, але від госпіталізації вони відмовилися. Через ожеледь патрульні склали акт на підрядника, який обслуговує цю ділянку шляху.