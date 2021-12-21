В Киеве ограничили движение грузовиков: что произошло [ Редактировать ]
Со вторника, 21 декабря в Киеве будут ограничивать въезд грузовиков из-за ухудшения погоды. Запрет начнет действовать с 17:00. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Таким образом, ограничение будет действовать вечером с 17:00 до 22:00, а также с 07:00 до 10:00 утром.
Отмечается, что это позволит минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечит движение снегоуборочной техники. Известно, что ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О его снятии будет сообщено отдельно.
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Кроме того, в столице на Брест-Литовском шоссе произошло двойное ДТП, в ходе которого два грузовика сбили двух пешеходов. Водители рассказали, что они на двух грузовых автомобилях Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода.
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