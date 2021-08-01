В воскресенье, 1 августа, въезд в Киев тяжеловесного транспорта будет закрыт с 11:00. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Ограничения вводят в связи с жарой.

В частности, будет запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов тепла.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал законопроект, который предполагает автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля на дорогах страны.

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