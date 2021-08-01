Киев закроют для грузовиков [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 августа, въезд в Киев тяжеловесного транспорта будет закрыт с 11:00. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Ограничения вводят в связи с жарой.
В частности, будет запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов тепла.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал законопроект, который предполагает автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля на дорогах страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 30 июля, в Киеве, на Подоле, на сотни метров образовалась "пробка" из трамваев
В Киеве припаркованное авто изувечили и положили на крышу отрезанную голову коровы
С 14 июля Киев перешел на электронные проездные билеты в общественном транспорте
В воскресенье, 1 августа, в западных областях Украины ожидают грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек
Вночі у закинутій будівлі психіатричної лікарні відпочивала компанія - хлопець з дівчиною відокремилися і пішли на дах