С 1 сентября Украина запрещает въезд на свою территорию автомобилям из Приднестровского региона Молдовы на номерах так называемой "республики". Номера должны быть согласованного образца или нейтральными.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что в соответствии с поручением Кабинета министров Украины и ноты Министерства иностранных дел с 1 сентября к участию в международном движении допускаются исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона, которые имеют регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера.

"Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины", - говорится в сообщении.

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