На Донбасі ворог поранив українського армійця [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено вранці на східному фронті. Боєць у стані середньої тяжкості, - повідомили у штабі.
Поранення армієць зазнав під час ворожої атаки на Широкине, на Азовському узбережжі. Там противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Минулої доби зафіксовано чотири обстріли.
Зокрема, незаконні збройні формування гатили з важких мінометів поблизу Невельського. Наші оборонці стримували противника вогнем у відповідь.
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В районі Золотого-4 та Травневого окупанти атакували з гранатометів, - біля Новолуганського і Павлополя - зі стрілецької зброї.
У напрямку Золотого-4 і Травневого противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Неподалік Новолуганського незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї.
Зупинити атаки вдалося лише вогнем у відповідь. Втрат серед наших бійців немає.
Двічі окупаційні війська били із заборонених калібрів - із 82-х мінометів вели вогонь у напрямку Первомайського і Пісків.
Біля Попасної ворог бив із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А околиці Катеринівки щільно обстрілював зі стрілецької зброї.