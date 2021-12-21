Поранення армієць зазнав під час ворожої атаки на Широкине, на Азовському узбережжі.

Одного українського військового поранено вранці на східному фронті. Боєць у стані середньої тяжкості, - повідомили у штабі.

Поранення армієць зазнав під час ворожої атаки на Широкине, на Азовському узбережжі. Там противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Минулої доби зафіксовано чотири обстріли.

Зокрема, незаконні збройні формування гатили з важких мінометів поблизу Невельського. Наші оборонці стримували противника вогнем у відповідь.