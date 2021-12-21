Правительство Швеции заявило об ужесточении карантинных ограничений. В стране ухудшается COVID-ситуация.

Отныне в стране будут призывать всех сотрудников к дистанционной работе, если это возможно. Также правительство вводит более жесткие правила для социального дистанционирования, которые будут направлены на борьбу со всплеском новых случаев инфицирования.

Новые правила ограничат количество посетителей в барах и ресторанах до количества сидячих мест. То же самое касается и крупных общественных мероприятий.

"Теперь мы должны взять на себя общую ответственность, и нам нужно адаптироваться к новой реальности", - заявила премьер-министр Магдалена Андерссон.

По словам премьера, после обнаружения нового штамма "Омикрон" - правительство вынуждено вводить новые ограничения, поскольку страна оказалась в совершенно "новой ситуации".

Ранее группа ученых из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон" отличаются от предыдущих вариантов инфекции. Медики не могут никак объяснить боль в мышцах во время заболевания.

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