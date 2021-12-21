У Міністерстві енергетики заявили, що жодна ТЕС досі не має мінімальних запасів вугілля [ Редактировать ]
Жодна ТЕС досі не має мінімальних запасів вугілля. Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Нагадаю, Служба безпеки листом до уряду від 8 грудня попередила про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.
Своєю чергою, 17 грудня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблема дефіциту вугілля в Україні вирішена.
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