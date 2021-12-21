Проблеми з дощовою каналізацією вже стали нормою в Україні.

Україну скували морози та засипає снігом. Через ожеледицю кількість аварій побільшала. Чи не найбільша у світі ковзанка з'явилася в Україні. Вона називається Миколаїв. Ще минулого тижня місто заливали потужні зливи. Із труб, які мали б відводити дощову воду, текли каналізаційні стоки. Зливові каналізаційні системи, побудовані переважно, ще за радянських часів, зі своїми функціями не справляються вже багато років. Про проблему, яка притаманна кожному місту країни, на прикладі Миколаєва розкажуть мої колеги.

-Не Николаев, а Венеция. Серьезно.

Це майже звична картина дощового міста - вулицями пливуть автівки, дерева, сміттєві баки. А інколи, як наприклад, в Одесі, люди.

Павло Лаврентьєв, головний інженер КП ЕЛУ автодоріг:

-Ливневая канализация не справляется.

Проблеми з дощовою каналізацією вже стали нормою в Україні.

Павло Лаврентьєв, головний інженер комунального підприємства "Експлуатаційне лінійне управління автодоріг":

Много скапливаются в городе мусора, который мешает работе ливневок, а в основном люди несознательные: пакеты, стаканчики из-под кофе бросают. Мы систематически занимаемся очисткой колодцев. В одном колодце насобиралось 3 тоны мусора.

Вірішити питання допомагають місцеві активісти.

Там в камышах одна из самых проблемных труб ливнесточной канализации.

З одного кінця дощової каналізації вода не проходить, натомість з іншого - тече. Цілодобово. Навіть за сухої погоди.

До річки замість дощової води потрапляє брудна рідина з неприємним запахом. Великих промислових підприємств у місті немає. Натомість мешканці приватного сектору чи дрібні бізнесмени часто несанкціоновано зливають каналізаційні стоки в дощоприймачі.

Валерій Вєтров, активіст:

Мы выявляли ливневые стоки, в которые попадают канализации, стоки частного сектора, где трубы выводятся. Мы выявляли мусор, который лежит на берегах, и соответственно при дождях это все попадает в реку.

Активісти взяли проби річкової води. Результати лякають: виявили надмірну кількість нафтопродуктів, побутової хімії, фекалій. Через надлишок органіки катастрофічно збільшується кількість водоростей - вода цвіте й замулюється, стає непридатною для купання, а замори риб частішають.

Валерій Чернявський, ініціатор екологічного проєкту:

Не существует нормативов относительно сбросов загрязнений через ливневки. Поскольку вся эта система проектировалась в далекие годы и не предполагала очистительных сооружений, то возникает крайне сложная инженерная проблема.

Дмитро Мац, заступник начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА:

Все забруднення має бути сплачене у вигляді екологічного податку. На сьогоднішній день організація, яка експлуатує ці зливостоки, жодної копійки за це забруднення не сплачує.

Комунальники запевняють - врізки до зливостоків останнім часом почали активно ліквідовувати. Активісти переконані - боротися треба і з нелегальними стоками, крім того, запровадити норми скидів та договори на спеціальне водокористування. А в перспективі - встановити очищувальне обладнання для дощової каналізації.