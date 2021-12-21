Такої концентрації дипломатів на Прикарпатті ще не бачили.

Дипломатичний десант. Три сотні українських послів з усього світу сьогодні на Прикарпатті. Зібрав їх президент. Мета зустрічі - змінити підходи в зовнішній політиці. Бо викликів занадто багато. І нам потрібні союзники.

Тож що саме будуть змінювати? Як облаштувалися та про що говорили амбасадори у "Синьогорі"? Розкажуть наші кореспонденти.

Такої концентрації дипломатів на Прикарпатті ще не бачили. Державна резиденція "Синьогора". Сюди прибувають українські посли з усього світу. Та ще й не самі, а з дружинами.

Ніна Кирилич, дружина Надзвичайного і Повноважного Посла України в Хорватії:

Дружина посла повинна його підтримувати у всьому. І в його планах, і в його роботі.

Таку масштабну зустріч, кажуть дипломати, організовували, аби і про рік, що минає, поговорити, і про плани на наступний. А поки захід не розпочався, фотографуються... і за кавою діляться з колегами успіхами:

Марко Шевченко, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Молдові:

Новообрана Президент Молдови свій перший закордонний візит зробила до Києва. Були переговори дуже плідні, які завершилися конкретними домовленостями.

Починається офіційна частина. Відкриває конференцію Президент. Його головний меседж - Україна має посили дипломатичну присутність у світі. Тож і нові посольства обіцяють відкрити, і змінити підхід у роботі. На більш динамічний і креативний. Бо головне - результат.

Володимир Зеленський, Президент України:

І він вимірюється не кількістю заяв про підтримку нашу держави, а конкретними обсягами конкретними проектами, інвестиціями. Менше політики, більше економіки. Бо зрештою саме спільний економічний інтерес зміцнює політичне партнерство між країнами. Української продукції закордоном має стати більше.

І це - економізація української дипломатії. Для цього створюють спеціальну онлайн-платформу "Назовні". Послам її вперше презентує міністр.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

МЗС повністю оцифровує цілу політику. Ми будемо бачити конкретно конкретний внесок посольства і МЗС загалом у просуванні експорту і залученні інвестицій.

Онлайн-платформа пропонуватиме консультації для бізнесу. Адмініструватимуть сайт працівники посольств. А ще будуть супроводжувати українського експортера на всіх етапах - від подання документів до укладення контракту. Дипломати кажуть: вони вже мають чим похвалитися.

Віталій Москаленко, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Болгарії:

Результати поточного року у нас дуже непогані. Буде десь порядка одного мільрда 200 мільйонів доларів взаємного товарообігу.. З профіцитом України 650 мільйонів на нашу користь.

Далі журналістів просять піти із зали. Для закритої бесіди. Знову відчиняють двері години за чотири. На сцені - перша леді, а президент разом із послами - у залі. Олена Зеленська презентує нові проєкти. Серед них - і громадську організацію, яку створили за результатами Київського саміту перших леді і джентльменів.

Олена Зеленська, перша леді:

Наші завдання популяризації організації. Ми маємо на меті проводити заходи під брендом саміту перших леді і джентльменів на великих міжнародних майданчиках. Від вас я чекаю нових ідей та пропозицій, аби зробити наш саміт популярним.

А ще дипломати мають допомогти в популяризації української книги у світі.