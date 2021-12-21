Американські фахівці з кібербезпеки навчатимуть українських спеціалістів відбивати масштабні хакерські атаки [ Редактировать ]
При цьому без жодних анонсів та публічних заяв Штати відправили в Україну фахівців із кібербезпеки. Мета яких - навчити наших спеціалістів відбивати масштабні хакерські атаки.
А вони можливі. Принаймні про це пише американська преса. Більше про таємну "команду підтримки" розкаже наш Дмитро Анопченко. Він у Вашингтоні все проаналізував.
Про їхній приїзд немає анонсів, їхню роботу не афішують, а прізвища цих людей не з'являються у прес-релізах. Фахівці з кібербезпеки в Києві майже інкогніто, але завдання в них - масштабне, з'ясувала американська преса.
Газета New York Times пише сьогодні: Сполучені Штати спільно з британцями направили в Україну групу комп'ютерників, які мають посилити захист енергетичних мереж, банківської системи, критичної інфраструктури в цілому. Вони мають і протестувати вітчизняні IT-мережі в пошуках вразливостей, і підготувати державу до нових хакерських атак. А такі атаки зараз більш ніж імовірні, - кажуть опитані виданням експерти із кібербезпеки і вказують на Росію, говорячи про нову загрозу.
-Навіть не вторгнення… а кібератаки, які "кладуть" електромережі, банківську систему та інші важливі елементи української економіки і врядування.
Адже ціна за військове вторгнення відома - масштабні санкції, а от винних у хакерських атаках знайти непросто; а довести їхній зв'язок із державою ще складніше, пише впливова газета.
Американські чиновники зізнаються - в українських інтернет-комунікаціях, які забезпечують роботу енергетики та органів державної влади, надто багато "дірок". Зважаючи на масштаб проблеми, у Вашингтоні навіть обговорюють можливість додатково направити в Україну представників кіберкомандування США! Але офіційного рішення щодо цього ще немає; на відміну від цивільних фахівців, які вже в Україні, задіяти військових - це поки що лише пропозиція.
А от де американські військові вже задіяні, так це в аудиті української системи протиповітряної оборони. Київ просить Міноборони США в рамках "безпекового" пакету 22-го року надати нові засоби для захисту неба. І щоб оцінити нинішню ситуацію, із Вашингтона відрядили групу експертів, повідомили в Пентагоні.
Джон Кірбі, речник Міноборони США:
Ця команда щойно повернулась, і поки що немає формального звіту - які висновки вони зробили і як це вплине на ті "пакети" безпекової допомоги, які ми надаємо Києву. Але це стане частиною широкої дискусії тут, у Міноборони, щодо того, яким саме чином ми далі допомагатимемо Україні в самозахисті.
Але щодо кіберзагроз, то постачанням зброї проблему не вирішити. Тому кілька конгресменів пропонують уже зараз, заздалегідь, офіційно оголосити про американську кібервідповідь і таким чином запобігти атакам на Україну у віртуальному світі; назвати ціну за напад, - як штати і ЄС це вже зробили у світі реальному.
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Про їхній приїзд немає анонсів, їхню роботу не афішують, а прізвища цих людей не з'являються у прес-релізах. Фахівці з кібербезпеки в Києві майже інкогніто, але завдання в них - масштабне, з'ясувала американська преса.
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