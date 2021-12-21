Влада США закликає своїх громадян не їхати в Україну [ Редактировать ]
Дипломатична... порада. Не їхати найближчим часом в Україну закликають своїх громадян Сполучені Штати. Як пояснила речниця Білого дому, причина у вірусній загрозі.
Але крім Ковіду, до оновлених рекомендацій додалися безпекові пункти.
Держдеп інформує американців про концентрацію російських військ на українських кордонах, що є ще одним приводом для занепокоєння.
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Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона також роз'яснила, що саме із вірусною загрозою пов'язана й рекомендація Держдепартаменту США для своїх громадян не відвідувати Україну.
Джо Байден ще у вересні оголосив, що дасть розпорядження Міністерству праці зобов'язати приватні підприємства вакцинувати співробітників або змусити їх щотижня здавати тести на Ковід і носити маски. А це мільйони людей по всій країні.
Про їхній приїзд немає анонсів, їхню роботу не афішують, а прізвища цих людей не з'являються у прес-релізах. Фахівці з кібербезпеки в Києві майже інкогніто, але завдання в них - масштабне, з'ясувала американська преса.
Про їхній приїзд немає анонсів, їхню роботу не афішують, а прізвища цих людей не з'являються у прес-релізах. Фахівці з кібербезпеки в Києві майже інкогніто, але завдання в них - масштабне, з'ясувала американська преса.
В одного з гостей виявили коронавірус, тоді тестування пройшли й інші. Інфіковані або не відчували жодних проявів хвороби, або мали слабкі симптоми. Їх усіх відправили на карантин.