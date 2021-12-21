Миру на Донбасі до Різдва не очікує Президент Зеленський. Каже - сьогодні засідає тристороння контактна група, втім, сюрпризів, вочевидь, не буде. Оскільки попри свята переговори там стабільно напружені.

Стабільно напружена ситуація й на передовій. Сьогодні знову поранили українського бійця. Де зараз на фронті найгарячіше? Дивіться в матеріалі Ігоря Левенка.

-Постоянно стрілкотня, рядом артилерія постійно працює.

Фронт на Донеччині. Район Світлодарської дуги. Напередодні ворог бив по цій позиції з автоматичного станкового гранатомета. Минулося без жертв. Становище напружене, кажуть солдати. На ділянці завівся "одноглазий", або ж "циклоп". Армійці так називають ворожих снайперів.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Стояв військовослужбовець на посту, тільки висунув тепловізор на верх, це вже була вісімнадцята година вечора і вже потемніло. І він з першого пострілу влучив у тепловізор…

-Работають каждий день і плотно…

Землю Донбасу вкрило снігом. І це добре, кажуть бійці.

На Донбасі засніжило, а морозець скував землю. І нарешті в окопах немає цієї багнюки, яка додавала солдатам стільки клопотів…

-Як кажуть, в любих обстановках ми все одно свою роботу виконували і будемо виконувати…

І солдати несуть службу гідно. Дають ворогові по зубах, а це діє.

-Вони тоді трошки притихають…

Бійці кажуть - ворог нагнітає становище на Донбасі. І то відчувається.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Ближче до нового року кількість обстрілів збільшується і їх інтенсивність. Працюють більше з таких великих калібрів. Да, більше начали обстрілювати…

Про те, що противник концентрує війська поблизу кордонів із Україною, солдати знають. Сприймають цю інформацію як військові. Спокійно і виважено.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

В нашій ситуації можливо все, але я сумніваюся, що напад буде. В нас армія з кожним роком усе сильніше і сильніше. І ми дамо гідну відповідь ворогу. Ми на своїй землі…