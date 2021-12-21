На передовій зберігається стабільно напружена ситуація [ Редактировать ]
Миру на Донбасі до Різдва не очікує Президент Зеленський. Каже - сьогодні засідає тристороння контактна група, втім, сюрпризів, вочевидь, не буде. Оскільки попри свята переговори там стабільно напружені.
Стабільно напружена ситуація й на передовій. Сьогодні знову поранили українського бійця. Де зараз на фронті найгарячіше? Дивіться в матеріалі Ігоря Левенка.
-Постоянно стрілкотня, рядом артилерія постійно працює.
Фронт на Донеччині. Район Світлодарської дуги. Напередодні ворог бив по цій позиції з автоматичного станкового гранатомета. Минулося без жертв. Становище напружене, кажуть солдати. На ділянці завівся "одноглазий", або ж "циклоп". Армійці так називають ворожих снайперів.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Стояв військовослужбовець на посту, тільки висунув тепловізор на верх, це вже була вісімнадцята година вечора і вже потемніло. І він з першого пострілу влучив у тепловізор…
-Работають каждий день і плотно…
Землю Донбасу вкрило снігом. І це добре, кажуть бійці.
На Донбасі засніжило, а морозець скував землю. І нарешті в окопах немає цієї багнюки, яка додавала солдатам стільки клопотів…
-Як кажуть, в любих обстановках ми все одно свою роботу виконували і будемо виконувати…
І солдати несуть службу гідно. Дають ворогові по зубах, а це діє.
-Вони тоді трошки притихають…
Бійці кажуть - ворог нагнітає становище на Донбасі. І то відчувається.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Ближче до нового року кількість обстрілів збільшується і їх інтенсивність. Працюють більше з таких великих калібрів. Да, більше начали обстрілювати…
Про те, що противник концентрує війська поблизу кордонів із Україною, солдати знають. Сприймають цю інформацію як військові. Спокійно і виважено.
Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:
В нашій ситуації можливо все, але я сумніваюся, що напад буде. В нас армія з кожним роком усе сильніше і сильніше. І ми дамо гідну відповідь ворогу. Ми на своїй землі…
-Аби дали наказ, то конечно виженем без проблем. -А вистачить сил і засобів? -Вистачить! Назад ніхто відходити не збирається точно…
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В районі Золотого-4 та Травневого окупанти атакували з гранатометів, - біля Новолуганського і Павлополя - зі стрілецької зброї.
Сьогодні там поранили українського військового. Ворог обстрілював наші позиції на Донбасі із заборонених калібрів.
У напрямку Золотого-4 і Травневого противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Неподалік Новолуганського незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї.
Зупинити атаки вдалося лише вогнем у відповідь. Втрат серед наших бійців немає.
Біля Попасної ворог бив із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А околиці Катеринівки щільно обстрілював зі стрілецької зброї.