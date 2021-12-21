Про виклик до ДБР знає, але своїх планів не змінить. Петро Порошенко записав відеозвернення і поширив його в соцмережах. У ньому заявляє, що зараз він у Варшаві. Там проводить зустрічі з європейськими колегами. До Києва приїде, коли вважатиме за потрібне.

Петро Порошенко:

Я хочу наголосити, що мені "передають вітання" з Офісу Президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився у Європі. Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком.

І я нагадаю, напередодні Офіс генпрокурора оголосив Петрові Порошенку підозру в державній зраді та фінансуванні тероризму через справу про постачання вугілля з ОРДЛО у 14-15-му роках. На допиті політика чекають уже цього четверга.