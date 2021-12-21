Шкільний скандал: на Київщині вчителька виховувала дітей силою [ Редактировать ]
А от на Київщині на лаві підсудних опинилась... учителька. А все тому, що виховувати дітей вона вирішила... силою. І підняла руку щонайменше на одного учня. І бабуся осиротілої дитини спускати на гальма справу не стала, а пішла до суду.
Наша Ярина Марків сьогодні була на засіданні й намагалася поспілкуватися з педагогом. Чи вдалося? Дивімося далі.
-Я не хочу, щоб Діму били, ображали морально і тому я його перевела в іншу школу ..
Але справу із цькуванням на гальма не поставила. І пішла до суду. Пані Катерина для себе вирішила: вчителька має відповісти.
Катерина Вишня, бабуся другокласника:
-Вдарила по голові вчителька, так? - От тако вона, от тако його. -Бабуся, переводь мене, я вже не видержую.
Навпроти бабусі - й сама кривдниця. Свою провину вчителька заперечує.
Лариса Рудик, вчителька:
Ні, я не визнаю. Тому що я таких дій не спричиняла. За час з 1988 року працюю на посаді вчителя початкових класів, й ніколи до дітей фізичного насилля не застосовувала.
Хто ж говорить правду? Суд допитує свідків - батьків і працівників школи. Свідчення різняться.
Олена Бєлих, мати другокласника:
Ну стала до парти - він на першій парті, і от так до нього обращалась - ну, на повишених тонах.
Тетяна Сухецька, прибиральниця:
Поступила правильно, держала дисципліну, бо дітки були такі, що не дуже хотіли слухатися.
Наталія Хлисова, мати другокласника:
-Как преподаватель она не должна была создавать данную ситуацию. -Яку ситуацію? -С тем, что ребёнка выгнать с продленки.
Олена Ярошовець, мати другокласниці:
- В мене Вікторія утекла з школи. - Утекла? Чому вона утекла? - Вона злякалася… - Чого? - Ну так як вона нам розказувала :" Мамо, Лариса Михайлівна стукнула Діму, що аж пішла кров".
Утім, через те, що один зі свідків не з'явився, у справі поставлено паузу. Засідання перенесли на 10 січня.
Якщо провину вчительки доведуть, їй загрожує адміністративне покарання - штраф до 1700 гривень або до 40 годин громадських робіт. Є ще дисциплінарне - догана або звільнення, та це вже на розсуд директора школи.
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