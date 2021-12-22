Новорічні презенти отримали леви та мавпенята у лондонському зоопарку [ Редактировать ]
У лондонському зоопарку з прийдешніми святами привітали його мешканців! Пакунки з новорічними презентами отримали леви та мавпенята. Їм працівники звіринцю принесли святково загорнуті коробки. І вже за мить - тваринки почали їх розкривати. Усередині були найулюбленіші ласощі. Тож усі мешканці зоопарку залишилися ситими та задоволеними.
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