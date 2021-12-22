"Жовта" карантинна зона в Україні розширюється [ Редактировать ]
"Жовта" карантинна зона в Україні розширюється. Уже в четвер карантинні обмеження послаблюють ще в шести регіонах. Напередодні держкомісія вирішила вивести з "червоної" зони - Житомирську, Київську, Миколаївську, Сумську, Черкаську та Чернігівську області. Нагадаю, за правилами "жовтої" зони - всі, хто хоче користуватися транспортом, відвідувати кафе, кінозали чи ходити на роботу - мусять мати хоча б перше щеплення.
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