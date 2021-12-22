Уже в четвер карантинні обмеження послаблюють ще в шести регіонах України. Напередодні держкомісія вирішила вивести з "червоної" зони - Житомирську, Київську, Миколаївську, Сумську, Черкаську та Чернігівську області. Найсуворіші обмеження залишаться лише у двох - Волинській та Запорізькій. Нагадаю, за правилами жовтої зони - всі, хто хоче користуватися транспортом, відвідувати кафе, кінозали чи ходити на роботу - мусять мати хоча б перше щеплення.