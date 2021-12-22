Вчительку судили за насилля над дітьми на Київщині [ Редактировать ]
На Київщині на лаві підсудних опинилась... учителька. А все тому, що виховувати дітей вона вирішила... силою. І підняла руку принаймні на одного учня. Бабуся осиротілої дитини звернулася до правоохоронців. Наша Ярина Марків була на засіданні й намагалася поспілкуватися з педагогом.
Я не хочу, щоб Діму били, ображали морально. І тому я його перевела в іншу школу...
Але справу із цькуванням на гальма не поставила. І пішла до суду. Пані Катерина для себе вирішила: вчителька має відповісти.
Катерина Вишня, бабуся другокласника:
Вдарила по голові вчителька, так? (запитує суддя) - От тако вона, от тако його (показує)
Бабусю, переводь мене я вже не видержую.
Навпроти бабусі й сама кривдниця. Свою провину вчителька заперечує.
Лариса Рудик, вчителька:
Ні, я не визнаю. Тому що я таких дій не спричиняла. За час з 1988 року працюю на посаді вчителя початкових класів, й ніколи до дітей фізичного насилля не застосовувала.
Хто ж говорить правду? Суд допитує свідків - батьків і працівників школи. Свідчення - різняться.
Олена Бєлих, мати другокласника:
Ну стала до парти, він на першій парті, і от так до нього обращалась - ну, на повишених тонах.
Тетяна Сухецька, прибиральниця:
Поступила правильно, держала дисципліну, бо дітки були такі, що не дуже хотіли слухатися.
Наталія Хлисова, мати другокласника:
Как преподаватель она не должна была создать данную ситуацию. - Яку ситуацію? - С тем, что ребенка выгнать с продленки.
Олена Ярошовець, мати другокласниці:
В мене Вікторія утекла зі школи. - Утекла? Чому вона утекла? - Вона злякалася… - Чого? - Ну так, як вона нам розказувала: мамо, Лариса Михайлівна стукнула Діму, що аж пішла кров.
Утім, через те, що один зі свідків не з'явився, - у справі поставлено паузу. Засідання перенесли на 10 січня.
Якщо провину вчительки доведуть - їй загрожує адміністративне покарання - штраф до 1700 гривень або до 40 годин громадських робіт. Є ще дисциплінарне - догана або звільнення, та це вже на розсуд директора школи.
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