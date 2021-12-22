В акваріумі Ріо-де-Жанейро дайвери спустилися до акул. І зробили це в костюмах Санта-Клаусів! Відвідувачів така ініціатива здивувала, а особливо появі Сант зраділи діти. Більше - дивіться в сюжеті.

Ось так - просто посеред акул і в костюмі Санта-Клаусів - у міському акваріумі аргентинського Ріо-де-Жанейро два аквалангісти вирішили подивувати відвідувачів.

Для гостей поява Санта-Клаусів стала справжньою несподіванкою. Аквалангіст Вольмер Сальвадор і Наталі Суто пірнули в акваріум і вже звідти передавали всім відвідувачам - вітання. Особливо їхню ініціативу оцінили дітлахи.

Це прекрасний Санта! А ще - восьминіг і акула! Усе як у кіно! Не вірю, що бачу це на власні очі. Цей акваріум ніби океан. Як люди зуміли таке збудувати?

Самі дайвери розповідають - просто хотіли зробити людям приємно. І трохи поліпшити настрій перед новорічними святами. А особливо - на тлі постійної боротьби з пандемією.

Наталі Суто, аквалангістка:

Цим ми ніби прагнемо сказати людям: "Не припиняйте вірити в казки й чудеса". І сподіваємося, що новий рік стане значно кращим і легшим за 2021 рік.

Вольмер Сальвадор, аквалангіст:

Ось так пірнути до риб в акваріум цікаво і для відвідувачів, і для нас самих. Однак, звичайно, людей це захоплює більше. Це помітно за виразом їхніх облич. Коли всі вони побачили Сант, то одразу з'явилося безліч усмішок і емоцій. А це й було нашою метою.

Відтепер і до 25 грудня - побачити Санта-Клаусів у міському акваріумі Ріо можна щодня. Кожен охочий може прийти та поспостерігати, як двоє відчайдух у костюмах годують сотні риб, плавають посеред акул і передають вітання по той бік скла. Водночас персонал акваріуму збільшенню кількості відвідувачів радіє. Каже, добре, що така передноворічна ініціатива хоча б трохи відволікає людей від повсякденних проблем.