Пострадавшие в результате страшного пожара на базе отдыха в Винницкой области были прооперированы. Об этом сообщает "Сегодня".

У пострадавшей женщины 1982 года рождения 40% ожогов тела и тяжелые политравмы. У пострадавшего мужчины 1978 года рождения переломы ног, а также ушибы внутренних органов.

Как заявила спикер ГУ Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник, во время пожара с шестого этажа выпрыгнула девушка, которая скончалась от полученных травм.

По ее информации, все трое жертв пожара пытались выпрыгнуть из окна и зацепиться за пожарную лестницу.

В то же время спикер ГСЧС в Винницкой области Оксана Урбанская в комментарии журналистам уточнила, что полиция уже начала расследование и пока о причинах возгорания ничего неизвестно.

Напомним, в ночь на среду 22 декабря в Виннице вспыхнул отель "Батерфляй". В результате пожара в комплексе отдыха погиб один человек. Еще двое пострадали.

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