Смертельный пожар на базе отдыха под Винницей: появились подробности о пострадавших [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
Пострадавшие в результате страшного пожара на базе отдыха в Винницкой области были прооперированы. Об этом сообщает "Сегодня".
У пострадавшей женщины 1982 года рождения 40% ожогов тела и тяжелые политравмы. У пострадавшего мужчины 1978 года рождения переломы ног, а также ушибы внутренних органов.
Как заявила спикер ГУ Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник, во время пожара с шестого этажа выпрыгнула девушка, которая скончалась от полученных травм.
По ее информации, все трое жертв пожара пытались выпрыгнуть из окна и зацепиться за пожарную лестницу.
В то же время спикер ГСЧС в Винницкой области Оксана Урбанская в комментарии журналистам уточнила, что полиция уже начала расследование и пока о причинах возгорания ничего неизвестно.
Напомним, в ночь на среду 22 декабря в Виннице вспыхнул отель "Батерфляй". В результате пожара в комплексе отдыха погиб один человек. Еще двое пострадали.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За попередніми даними, загинула дівчина. Рятуючись від вогню, вона стрибнула із вікна і зазнала смертельних травм. Ще двоє людей - 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню.
На даху шестиповерхового комплексу відпочинку спалахнуло близько третьої ночі. О пів на шосту рятувальники вогонь приборкали - повідомили в ДСНС.
Во вторник, 21 декабря, в российском городе Томск произошел масштабный пожар
В Японии, в торговом районе города Осака, в многоэтажном доме, вспыхнул серьезный пожар
В городе Червоноград Львовской области 30-летний мужчина во время рисования картины получил 50% ожогов тела