В Винницкой области в ночь на среду, 22 декабря, в результате пожара в комплексе отдыха погиб один человек. Еще двое пострадали.

Отмечается, что инцидент произошел в шестиэтажном отеле "Баттерфляй", расположенном в селе Селище, в 02:55. Пожар кровли возник на площади 800 кв. м.

К тушению пожара привлекли 44 спасателя и 13 единиц техники. По состоянию на 05:09 возгорание удалось локализовать, а менее чем через двадцать минут огонь ликвидировали.

Известно, что до прибытия спасателей из помещения эвакуировали 56 человек, в том числе 53 детей (2006-2016 г.р.).

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Кроме того, на Донбассе, в девятиэтажном доме города Покровск произошел взрыв. О причине взрыва спасатели пока не сообщают, к ликвидации последствий от ГСЧС привлечено 11 человек и 4 единицы техники, в результате инцидента пострадал один человек.