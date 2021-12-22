До того, как создать и возглавить общественную организацию Ukrainian Seafarers Union Кристина Король работала обычным посредником при крюинге L-Strem. Как и все остальные агенты за деньги занималась ускорением процессов получения документов и гарантированного результата сдачи моряком экзамена. Об этом сообщается в Telegram.

После запуска государственными структурами электронных сервисов для моряков посредники оказались за бортом.

Для возвращения своих позиций Кристина Король организовывала проведение регулярных проплаченных митингов, запускала заказные грязные статьи в СМИ, забрасывала адвокатскими запросами и другими путями пыталась дестабилизировать и так накаленную обстановку в сфере дипломирования моряков.

В результате этих действий был принят закон №3944, где появилась лазейка для посредников - возможность брать деньги с моряков за подтверждение звания по стажу работы. Моряки, введенные в заблуждение псевдо-активистами снова потянулись к агентам.

В течении трех месяцев Кристиной, через посредников было собрано более миллиона долларов. Однако выдача рабочих документов была остановлена главой МорАда Киндративым. Причина таких действий – ссора с Кристиной из-за разногласий при дележе процента прибыли с "агентских".

Через некоторое время, не получив ожидаемых результатов, возмущенные моряки начали требовать от Кристины как от главы общественной организации, которая гарантировала на общественных началах безоплатную помощь, выполнение обязательств или возврата уплаченных моряками денег.

Однако возврат денег фактически был невозможен, так как большая часть средств уже была распределена между участниками этой коррупционной схемы. Оставался один выход – силовое давление активистов на руководство МорАда с целью получения документов.

В связи с этим, 17 декабря 2021 года в очередной раз был организован проплаченный митинг в здании "Морричсервис", где бравые ребята под видом моряков силой пытались заставить секретарей незаконно выдать документы, которые были поданы по схеме Кристины.

Результатов эта акция не принесла, так как были вызваны сотрудники полиции и охранной фирмы, которые заблокировали незаконные действия активистов.

Потерпев фиаско и не получив результата, Кристина не смогла рассчитаться теперь уже не только с моряками, но и заказанными активистами.

Лидер активистов желая отомстить за "кидок" снял видео, где рассказал всю подноготную их договоренностей.

До того, как создать и возглавить общественную организацию Ukrainian Seafarers Union Кристина Король работала обычным посредником при крюинге L-Strem. Как и все остальные агенты за деньги занималась ускорением процессов получения документов и гарантированного результата сдачи моряком экзамена.