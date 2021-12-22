Мийка, яку побудували у столичному ЖК "Місто квітів" з’явилася там не просто так. Попри міфи та маніпуляції, що поширюються кількома "активістами", новий об’єкт інфраструктури створили спеціально під задоволення потреб місцевого паркінгу. Крім того виявилося, що нічого іншого там і не могло бути. Подробиці – у нашому матеріалі.

Девелопер комплексу – МЖК "Оболонь". За зверненнями від місцевих мешканців після здачі всієї черги в експлуатацію, забудовник розглядав можливість побудови інших комерційних об‘єктів. Утім, за нормами ДБН нічого більшого на даній локації розташувати не представлялось можливим. Мийка стояла на останньому місці серед інших комерційних об‘єктів.

Зокрема, розглядалися наступні варіанти:

медичний комплекс;

басейн;

спортивний комплекс та ін.

Проте, попри спроби забудовника реалізувати інші об’єкти та виключно через вимоги норм ДБН для жителів було вирішено зробити невелику мийку – під обслуговування потреб паркінгу. Таким чином даний об‘єкт буде використовуватись як обслуговуюча будівля в комплексі.

Наразі декілька мешканців комплексу виступають проти вже зведеної мийки. Втім, навіть якби її побудовано не було, на даній ділянці буде неможливою реалізація інших об‘єктів інфраструктури. Тож тепер у ЖК розв’язали проблеми потреб користувачів паркінгу, а також витримали всі вимоги та норм ДБН.