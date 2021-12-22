Фитнес-трекеры сейчас являются неотъемлемой частью спорта. А ведь когда-то таким атрибутом были ударопрочные часы G-Shock. Компания Gelius попробовала вернуть былую славу таким олдскульным спортивным часам в линейке Gelius Pro G-WATCH (GP-SW008).

Новинка получилась брутальной и предназначена для активных пользователей, которым помимо прочности и водонепроницаемости также нужны дополнительные функции, такие как возможность отслеживать спортивную активность, следить за здоровьем, просматривать уведомления, менять циферблаты, управлять музыкой и т.д. В общем, всем набором, которыми сейчас обладают подавляющее количество носимой смарт-техники.

При этом часы стоят гораздо дешевле именитых брендов - 1499 грн. Насколько качественными и удобными получились Gelius Pro G-WATCH, читайте в нашем обзоре.

Технические характеристки

Дисплей: 1.3 IPS, 240х280

Процессор: RTL8762C

Память: RAM 512KB, ROM 64MB;

Тип подключения: Bluetooth 5.0

Возможность осуществлять и принимать звонки по Bluetooth

Совместимо с: IOS 9.0 и выше Android 5.0 и выше

Аккумулятор: батарея 400 мАч

В режиме ожидания: до 30 дней

Время использования в обычном режиме: до 10 дней

Степень защиты: IPX7

Уведомление о сообщениях из мессенджеров, смс и всех других приложений

Мониторинг активности сна

Мониторинг сердечного ритма

Мониторинг артериального давления

Контроль уровня кислорода Sp02

Мониторинг активностей (потраченные калории, пройденное расстояние, количество шагов)

Многофункциональный режим для занятий спортом

Возможность менять заставки главного экрана

Меню погоды

Съёмный ремешок

Бесплатное приложение: DaFit

Упаковка и комплектация

Поставляются Gelius Pro G-WATCH в небольшой картонной коробочке с фирменным бело-зеленым оформлением.

На лицевой стороне упаковки нанесена фотография самого устройства с кратким описанием ключевых возможностей.

На обратной стороне – подробные технические характеристики и способности гаджета, причем на родном украинском языке. Напомним, что Gelius – это украинский бренд.

Комплектация скромная, но все необходимое для работы есть: сами часы, зарядная док-станция и инструкция с украинской локализацией.

Перед использованием необходимо присоединить ремешки. Делается это просто: отодвигаем защелку, вставляем крепление ремешка в пазы и отпускаем защелку – повторяем процедуру для второго ремешка.

Дизайн и особенности конструкции

Спортивные умные часы Gelius Pro G-WATCH внешне выглядят по-настоящему строго, стильно, продвинуто, но с уклоном на классический стиль времен популярности G-Shock. Корпус выполнен из металла, а суровости часам добавляют четыре болта, которые производитель намерено не скрывал в корпусе.

Хотя некоторые могут критиковать дизайн за то, что он слишком вдохновлен Casio, мне лично приятно видеть этот язык дизайна, поскольку большинство умных часов имеют либо простую круглую, либо прямоугольную форму, которые малоотличимы друг от друга. С этими часами вы словно попадаете в 90-е, когда каждый гаджет придавал индивидуальности своему владельцу.

Правда за такой брутальный стиль и защитные особенности приходится "расплачиваться" очень увесистым и крупным корпусом, от чего он так хорошо ощущается на запястье.

Конструкция ощущается прочной. Хотя, честно, мы не решились ее проверять в стресс-тестах, но похоже, что Gelius Pro G-WATCH выдержит некоторые экстремальные испытания и останется невредимым.

Дисплей окружен круглой кромкой, которая не позволяет ему напрямую соприкасаться с поверхностью, что защищает экран от возможных царапин. Хотя само покрытие циферблата выполнено из закаленного стекла. Водонепроницаемость часов по стандарту IPX7 составляет до 3 метров на 30 минут, поэтому их можно носить во время плавания.

В целом с устройством оказалось удобно передвигаться, заниматься спортом с активными движениями в любых условиях благодаря мягкому ремешку под крупные руки. Правда с повседневной одеждой с длинными рукавами будет носить проблематично – мешает толстый корпус.

Управление часами осусществляется при помощи двух кнопок: OPEN и DOWN. Кнопка OPEN разблокирует экран вручную или возвращает вас на главный экран из любого приложения. DOWN просто перелистывает список всех опций умных часов постранично.

На обратной стороне корпуса находится датчик считывания сердцебиения и определения уровня сатурации, а также два контакта для магнитной зарядки, наподобие MagSafe – подключить ее неправильно не получится из-за разной полярности магнитов, что удобно.

Стоит также отметить наличие отверстия для микрофона – часы могут служить одновременно неким подобием внешней гарнитуры, чтобы не тянуться к смартфону.

Экран

Модель Gelius Pro G-WATCH получила круглый IPS-экран с разрешением 240x280 и сенсорным управлением.

Именно здесь начинает проявляться основная разница между обычным G-Shock и умными часами от Gelius. Панель IPS отображает всю гамму 16,7 миллионов цветов и достаточную яркость для чтения информации с дисплея в солнечный день. Но сам экран глянцевый и от этого очень маркий – если пользоваться сенсорным управлением, приходится очень часто его протирать от разводов пальцев.

Вот только время активного показа очень короткое, если экран не используется – 5 секунд – но для быстрой проверки времени или других параметров достаточно. Все ради экономии заряда. Благо, увеличить значение можно до 20 секунд в настройках через приложение.

Несмотря на невысокое по современным меркам разрешение, текс и элементы на экране практически не "зернят" и зачастую отрисовываются четко. Сам текст крупный и читается хорошо. Недостаток разрешения заметен только, если выводится тонкий шрифт, а такое почти не встречается. Зато все меню переведено на украинский язык, а качество локализации стало заметно лучше, чем у предыдущих моделей, побывавшие у нас на обзоре. Правда, есть пару опций, где из-за круглого экрана не влезает весь текст.

Операционная система, циферблаты и настройки

Управление операционной системой в Gelius Pro G-WATCH реализовано как при помощи сенсорного экрана, так и кнопками на боковой стороне.

Разблокировка экрана осуществляется либо кнопкой OPEN, либо резким поворотом часов на 90 градусов и более.

Пролистывание вправо показывает разные спортивные приложения: шагомер, фитнес, спортивные упражнения и прочее. Есть также измерение уровня артериального давления, уровня кислорода в крови.

Дополнительно можно управлять звонками, посмотреть погоду или управлять затвором камеры или переключать музыку – эти опции доступны только при сопряжении со смартфоном.

Свайпом влево мы попадаем в меню, где все эти опции выводятся в виде вертикального списка. Здесь даже есть небольшая игра Young Bird, копирующая знаменитую Flappy Bird.

Также отсюда можно попасть в настройки часов. Однако самые тонкие опции можно настроить только при подключении к смартфону через приложение DaFit. Доступно оно для iOS или Android. Его можно получить через QR-код, который можно вызвать в дополнительных настройках часов.

По умолчанию доступно всего четыре циферблата. Все они разные и их можно менять в зависимости от настроения. Мне больше нравится тот, что стоит по умолчанию – он лучше всего подчеркивает стиль часов. Добавить больше вариантов циферблатов можно из приложения DaFit.

DaFit

Приложение DaFit бесплатное и устанавливается для Android-смартфонов и iPhone или iPad.

Интерфейс локализирован на русский язык, обладает очень простым и лаконичным дизайном. Именно в DaFit раскрывается больше всего возможностей.

Из полезных особенностей отмечу, что в DaFit можно добавить новых циферблатов, установить время отображения активности экрана, поставить напоминание об необходимости активности в случае сидячего образа жизни, а также поставить интервал напоминания о необходимости питья.

Хоть часы не предназначены для женской аудидории из-за своего дизайна, все же производитель предусмотрел возможность отслеживания их физиологического цикла.

Также через приложение проще просматривать разные параметрические данные об измерении организма: шагомера, качества сна, пульса, артериального давления и сатурации.

Из прочих особенностей отмечу возможность добавления просмотра уведомлений из разных приложений установки будильника, геолокацию для отображения погоды и выбрать избранные контакты для совершения звонков из часов.

В качестве полезной опции можно включить поиск часов, если вдуг они у вас затерялись в комнате – при активации часы будут издавать вибрацию ежесекундно, пока вы их не отыщите.

Автономность

Напоследок скажу об автономности Gelius Pro G-WATCH. Батарея держит очень долго. При ежедневном использовании зарядка понадобится раз в полторы-две недели. А если они будут просто у вас лежать без использования, то в режиме ожидания они пролежат больше месяца.

И еще, для экономии заряда лучше сразу отключить постоянный мониторинг пульса.

Итог

Gelius Pro G-WATCH – это большой дисплей, всевозможная защита от внешних факторов, мощные характеристики и спортивный дизайн. В целом Gelius Pro G-WATCH – превосходная альтернатива обычным прочным часам, таким как G-Shock, но с "умным наполнением" и сенсорным дисплеем. Хотя это все еще не полноценные "умные часы", поскольку нет поддержки сторонних приложений или ответов на уведомления, но они расширяют спектр их полезного применения, чем традиционные часы. Также они выглядят строго, спортивно и солидно, что делает их еще и приятным аксессуаром. Недостатком является то, что их дизайн не унисекс, а больше подходит для мужской аудитории.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мы обзоревали умные часы Gelius Pro AMAZWATCH GT 2021.