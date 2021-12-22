Мадагаскарский министр по делам полиции Серж Желле выжил в крушении вертолета. Он плыл к берегу 12 часов, чтобы выжить.

Об этом сообщает The Guardian

Сообщается, что Желле стал одним из двух выживших, которые плыли около 12 часов до берега после того, как их вертолет разбился у северо-восточного побережья острова.

Он и еще один полицейский достигли берега в приморском городе Махамбо во вторник утром после того, как выпрыгнули из падающего вертолета. Они использовали одно из сидений вертолета в качестве плавучего средства.

Мое время умирать еще не пришло.

Также сообщается, что министр летел на место кораблекрушения возле северо-восточного побережья Мадагаскара. В результате этого инцидента погибли не менее 39 человек.