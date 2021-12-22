На фронті зафіксували три порушення режиму тиші [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на фронті. Бійця доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом минулої доби було зафіксовано три порушення режиму тиші.
Неподалік Мар'їнки та Широкиного незаконні збройні формування атакували зі стрілецької зброї та мінометів важких калібрів.
Поблизу Красногорівки українські армійці знищили ворожий безпілотник.
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Боєць у стані середньої тяжкості, - повідомили у штабі.
Стан здоров'я одного бійця - тяжкий, іншого - середньої тяжкості, - повідомили в штабі. Щоправда, інтенсивність ворожих обстрілів сьогодні дещо знизилась.
Минулої доби зафіксували два ворожих обстріли. Неподалік Новозванівки противник бив із артилерії 122-го калібру, а в напрямку Світлодарська - із великокаліберних кулеметів.
В районі Золотого-4 та Травневого окупанти атакували з гранатометів, - біля Новолуганського і Павлополя - зі стрілецької зброї.
У напрямку Золотого-4 і Травневого противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Неподалік Новолуганського незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї.