Одного українського військового поранено на фронті. Бійця доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом минулої доби було зафіксовано три порушення режиму тиші.

Неподалік Мар'їнки та Широкиного незаконні збройні формування атакували зі стрілецької зброї та мінометів важких калібрів.

Поблизу Красногорівки українські армійці знищили ворожий безпілотник.