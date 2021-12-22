Цифрові документи, зручні державні послуги - з одного боку. Чиновники - з іншого. Посередині - воїни АТО, які кілька років тому повернулися з фронту і тепер змушені відвойовувати у владних кабінетах свої земельні ділянки, які отримали за державною пільгою. Кажуть, проблеми почалися, коли одна з новостворених ОТГ на Київщині змінила Генплан місцевих угідь. Тему продовжить Оксана Тупальська.

-Оця ділянка, тут ближче до дороги. Також за цією ділянкою участки..

Учасник бойових дій Антон Федоров отримав землю під забудову в селі Княжичі, за 7 кілометрів від Києва. Проте господарювати на ній не може.

Антон Федоров, учасник бойових дій:

Ця земельна ділянка зараз висить в повітрі. Тому що я не можу почати будівництво, навіть не можу продати цей участок, тому що він нічого не коштує, так як його нема на генеральному плані.

Сільська рада Княжичів кілька років тому виділила землю шістдесяти п'яти учасникам бойових дій. Рік тому розробили генплан села, заплатили пів мільйона гривень за його експертну оцінку та затвердження, а потім - поділили гектари між усіма, хто був у черзі.

Віктор Петренко, колишній селищний голова:

Наші АТОшники - це першочергово. Отримували. Окрім них інші категорії пільгові - це багатодітні, інваліди, учасники ліквідації чорнобильської аварії і вони всі отримали земельні ділянки.

А цьогоріч, у межах реформи децентралізації, урядовці приєднали село Княжичі до Броварської громади. Хоч селяни про це й не просили. Замість сільради тепер тут порядкує Рада Броварської ОТГ. Депутати скасували генплан Княжичів, щоб створити власний. Де зовсім по-іншому розташовані поля й дороги.

Офіційна причина скасування Генплану - не відповідає стратегії розвитку громади. Жителів Княжичів така відповідь не влаштовує. Виходили на протести, намагались потрапити на засідання Броварської ради - проте марно.

Олександр Вітер, учасник бойових дій:

Використав своє одноразове право на отримання землі. Що буде з цією землею дальше - чи буде вона під будівництво, чи повернуть її до ОСГ, яке буде її цільове призначення - невідомо. Коли Броварська рада приймала рішення і скасовувала генплан, не було надано ніяких експертних висновків.

Голова Броварської ради переконує - багатоповерхівок на ділянках не буде.

Ігор Сапожко, міський голова Броварів:

Скасування Генплану 2020 року не призведе до забудови території села Княжичі багатоповерховими будівлями... Усі дії влади є законними і не мають на меті ускладнити життя членів територіальної громади.

Доки жителі Княжичів оббивають Броварські пороги, деякі АТОвці взялися обгороджувати парканами свої ділянки. Однак огорожа - не захист. До ділянки без плану не провести ні води, ні електрики, а для великих забудовників паркан - не перешкода. Тож сподіваються на суспільний розголос - і просять депутатів повернути старий Генплан села та законне право на землю.