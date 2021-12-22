Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження щодо заволодіння землею громади групою осіб на чолі з депутатом Бориспільської ОТГ Дмитром Сулимою.

Дмитро Сулима є першим номером списку "Європейської солідарності" на виборах до Бориспільської ОТГ.

В рамках кримінального провадження Печерський суд наклав арешт на вкрадені землі громади на час слідства.

"Ми усяке бачили, але унікальність цієї справи в тому, що під Києвом, практично, вивели у приватну власність цілий ліс", - повідоми в один із слідчих у кримінальному провадженні.

Також, за словами працівника прокуратури, злочинна група на чолі з депутатом Бориспільської ОТГ Сулимою Дмитром винайшла нову небезпечну злочинну схему. Підробляючи документи, вони оформляли й продавали неіснуючі земельні ділянки, які знаходяться прямо в руслі Дніпра. Пізніше, змінюючи русло річки, ці ділянки намивалися піском. Й оформлялися заднім числом.

Така діяльність завдала значної екологічної шкоди.

За словами правоохоронців, слідство ще з’ясовує розмір завданих збитків групою осіб, яку очолював Дмитро Сулима.

"Ми проводимо перевірку й інших намивних ділянок на річці Дніпро й їх законність. По закінченню будемо розуміти розмах діяльності цієї злочинної групи й розмір шкоди, яку вона завдала громаді й екології Дніпра. Але зараз можемо говорити про десятки ділянок та мільйони збитків", - зазначають слідчі.

Сам Дмитро Сулима, а також Бориспільська організація "Європейської солідарності", список якої очолював депутат поки що ситуацію не коментують.