Депутат під Києвом вкрав ліс та частину Дніпра: відкрито кримінальне провадження [ Редактировать ]
Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження щодо заволодіння землею громади групою осіб на чолі з депутатом Бориспільської ОТГ Дмитром Сулимою.
Дмитро Сулима є першим номером списку "Європейської солідарності" на виборах до Бориспільської ОТГ.
В рамках кримінального провадження Печерський суд наклав арешт на вкрадені землі громади на час слідства.
"Ми усяке бачили, але унікальність цієї справи в тому, що під Києвом, практично, вивели у приватну власність цілий ліс", - повідоми в один із слідчих у кримінальному провадженні.
Також, за словами працівника прокуратури, злочинна група на чолі з депутатом Бориспільської ОТГ Сулимою Дмитром винайшла нову небезпечну злочинну схему. Підробляючи документи, вони оформляли й продавали неіснуючі земельні ділянки, які знаходяться прямо в руслі Дніпра. Пізніше, змінюючи русло річки, ці ділянки намивалися піском. Й оформлялися заднім числом.
Така діяльність завдала значної екологічної шкоди.
За словами правоохоронців, слідство ще з’ясовує розмір завданих збитків групою осіб, яку очолював Дмитро Сулима.
"Ми проводимо перевірку й інших намивних ділянок на річці Дніпро й їх законність. По закінченню будемо розуміти розмах діяльності цієї злочинної групи й розмір шкоди, яку вона завдала громаді й екології Дніпра. Але зараз можемо говорити про десятки ділянок та мільйони збитків", - зазначають слідчі.
Сам Дмитро Сулима, а також Бориспільська організація "Європейської солідарності", список якої очолював депутат поки що ситуацію не коментують.
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