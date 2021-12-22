У Харкові трамвай злетів з колії і врізався в дерево. Постраждали троє пасажирів. Сталося все в ранкову годину пік. Після огляду медиків двох потерпілих жінок відпустили додому.

А от ще одну - літню пасажирку - госпіталізували. У неї поламані ребра. Чому вагони зійшли з рейок, комунальники ще з'ясовують. Самі ж харків'яни кажуть: таке трапляється часто - і навіть називають це "трамвайними дрифтами".