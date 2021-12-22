Трамвай злетів з колії і врізався в дерево: є постраждалі [ Редактировать ]
У Харкові трамвай злетів з колії і врізався в дерево. Постраждали троє пасажирів. Сталося все в ранкову годину пік. Після огляду медиків двох потерпілих жінок відпустили додому.
А от ще одну - літню пасажирку - госпіталізували. У неї поламані ребра. Чому вагони зійшли з рейок, комунальники ще з'ясовують. Самі ж харків'яни кажуть: таке трапляється часто - і навіть називають це "трамвайними дрифтами".
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