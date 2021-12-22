Курс на... модернізацію. У Вінниці відкрили завод, який виготовлятиме устаткування для української газорозподільчої системи. Нове обладнання має підвищити безпеку й гарантуватиме стабільну роботу. Є в нового підприємства і свої "фішки", зокрема - екологічність. Більше розкажуть мої колеги.

Майже 270 тисяч кілометрів: це загальна довжина газорозподільчої системи України. І вона - одна з найбільших у світі. У ній майже 40 тисяч розподільчих пунктів. От тільки більшість із них уже давно потребує модернізації.

Так у Вінниці запускали завод, де виготовляють сучасне газорозподільче обладнання. Зокрема, шафові газорозподільчі пункти, які сьогодні потрібні і в Україні, і за кордоном. Є й зелений потенціал. Бо устаткування, яке виготовлятимуть на заводі RGC Production, здатне транспортувати водень.

Олексій Тютюнник, операційний директор Регіональної газової Компанії:

Він буде виробляти газорегулююче обладнання. Будуючи цей завод ми не тільки підвищуємо безпеку для наших споживачів, а й розвиваємо проєвропейський проект, який називається "Чиста енергія". Продукція цього заводу буде працювати на 20-відсотковій газоводневій суміші, що є в перспективі для нашої планети проектом "чистої енергії".

Олександр Волович, керівник проекту RGC Production:

Актуальність цього питання є вагомою. Так як продукція цього заводу повинна забезпечити безаварійну і беззупинкову подачу, розподіл природнього газу для наших клієнтів, для наших абонентів.

Будь-яке газове обладнання під ключ, з використанням сучасних технологій: працівникам на цьому заводі допомагатимуть високотехнологічні роботи.

Головна фішка виробництва - екологічність: жодних шкідливих викидів.

Олександр Кривак, голова АТ "Вінницягаз":

Це обладнання, яке ми будемо виготовляти, поки що буде використовуватися для внутрішніх потреб - це газорегулююче обладнання, яке понижає тиск в системі газорозподілу. Більшу частину цього обладнання використовують оператори ГРМ.

На вінницькому заводі створили більше ста робочих місць. І за рік тут зможуть виготовляти більше тисячі ось таких шафових газорегулюючих пунктів.

Сергій Січкар, представник Group DF:

Group DF інвестує у нове виробництво, як ви бачите - високотехнологічне виробництво. І є вже багато людей, які зацікавилися нашою продукцією за кордоном. Тобто, ми створюємо робочі місця, інвестуємо, розвиваємо ВВП країни, розвиваємо експортний потенціал.

Це третій завод RGC PRODUCTION в Україні. Аналогічне виробництво компанія вже налагодила у Львові та Дніпрі.