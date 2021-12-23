Польща висунула звинувачення у сприянні нелегальній міграції 91 українцеві. Загалом за причетність до переправляння людей через білоруський кордон затримали 422 контрабандисти. Це, зокрема, громадяни України, Грузії та Сирії. Від початку року польська Прикордонна служба зафіксувала майже 40 тисяч спроб незаконного потрапляння в ЄС. З вересня країна запровадила надзвичайний стан у регіонах, що межують із Білоруссю, та споруджує захисний паркан уздовж кордону.