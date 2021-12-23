Польща висунула звинувачення у сприянні нелегальній міграції українцям [ Редактировать ]
Польща висунула звинувачення у сприянні нелегальній міграції 91 українцеві. Загалом за причетність до переправляння людей через білоруський кордон затримали 422 контрабандисти. Це, зокрема, громадяни України, Грузії та Сирії. Від початку року польська Прикордонна служба зафіксувала майже 40 тисяч спроб незаконного потрапляння в ЄС. З вересня країна запровадила надзвичайний стан у регіонах, що межують із Білоруссю, та споруджує захисний паркан уздовж кордону.
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У Польщі напередодні затримали українців, що допомагали нелегалам перебратися до ЄС із Білорусі. Двоє наших земляків намагалися посприяти мігрантам незаконно перетнути державну межу.
60 людей намагалися незаконно потрапити на територію ЄС. За даними Прикордонної служби Польщі, мігранти влаштували штурм огорожі на ділянці поблизу Мельника.
Двоє наших земляків намагалися посприяти мігрантам незаконно перетнути державну межу. Лише за суботу польські прикордонники зупинили понад чотири десятки біженців.
Усе, аби допомогти мігрантам потрапити на територію ЄС. Відповідне відео опублікувала польська поліція. У цей час велика група нелегалів штурмувала рубіж.
В уряді країни наголошують - це наслідки деструктивної політики Мінська і спроба дестабілізувати ситуацію на рубежі між Білоруссю та Євросоюзом.